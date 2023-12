Alkoholfrei durch die Feiertage: So gelingt das Vorhaben

Klare Ziele setzen und standhaft bleiben

Bevor die Feiertage beginnen, sollten sich Betroffene nochmal darauf fokussieren, warum sie keinen Alkohol konsumieren möchten. Warum tut es mir gut, nicht zu trinken? Wie fühle ich mich, wenn ich doch «schwach» werde? Zudem hilft es, sich vorzuführen, was man eigentlich erreichen möchte: «Der Blick auf die eigenen Ziele, die sich jeder stecken kann, hilft in solchen Situationen», erklärt Suchtmedizinerin Dr. Reingard Herbst im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. «Ob diese im Fokus bleiben, hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel der Tagessituation, den aktuellen Gefühlen, dem sozialen Umfeld, welches vielleicht mittrinkt.»