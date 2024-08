Alkoholprobleme: Machine Gun Kellys Tochter öffnete ihm die Augen

Seine Tochter Casie (15) hat Machine Gun Kelly (34) zu seinem Alkoholentzug bewegt. Der Rapper liess sich im letzten Jahr in eine Entzugsklinik einweisen. «Es fing damit an, dass meine Tochter sagte: ‹Papa, du weisst, dass ich merke, wenn du high bist?› Das hat mir das Herz gebrochen», erklärte Kelly im Podcast «Million Dollaz Worth Of Game».