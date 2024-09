Alkoholvergiftung: Bei diesen Anzeichen ist handeln angesagt

Geht es um Alkohol, wird häufig von einem Genussmittel gesprochen. So dient das Feierabendbier als Belohnung für getane Arbeit, mit einem Sekt wird auf Erfolge und andere freudige Anlässe angestossen. Zur Wahrheit gehört aber, dass Alkohol ein Zellgift ist. Der Körper kann es nur in kleinen Mengen abbauen. Wann es zu viel wird, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, etwa vom Körpergewicht sowie der –grösse, was und wie viel zuvor gegessen wurde. Laut dem Statistischen Bundesamt mussten im Jahr 2022 rund 57.000 Menschen wegen einer akuten Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Die grösste Altersgruppe war dabei die der unter 19–Jährigen.