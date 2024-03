«All by Myself»-Sänger Eric Carmen ist mit 74 Jahren gestorben

Seine Musik prägte etliche Filme

Von 1970 bis 1975 war Eric Carmen Frontmann der Band The Raspberries, die Hits wie «Let's Pretend» und «Go All the Way» hatte. Danach startete er seine Karriere als Solosänger und landete Hits wie «Never Gonna Fall In Love Again» und «Hungry Eyes» aus «Dirty Dancing». Seine Musik prägte viele Filme. So schrieb er beim Song «Almost Paradise» mit, der in «Footloose» aus dem Jahr 1984 erschien. Einer seiner beliebtesten Songs war «All by Myself», der international Erfolge feierte und von verschiedenen Künstlern gecovert wurde. Der Hit war in mehreren Filmen zu hören, etwa in «Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück» und «Almost Famous – Fast berühmt». 2004 brachte er seine 70er–Gruppe noch einmal zusammen – und die Raspberries feierten mit einer Tour ihr Comeback.