Alle Farben: «Ist das erste Mal, dass ich seit dem Unfall Musik mache»

Sie sind seit elf Jahren erfolgreich in der Musikbranche – wie fühlt sich das an?

Alle Farben: Das fühlt sich ganz gut an. (lacht) Ich habe jetzt 21 Jahre Musik auf dem Buckel – elf Jahre davon sehr erfolgreich. Ich bin jedes Jahr glücklich, die ganzen Booking–Anfragen zu bekommen, auf grossen Festivals zu spielen, Songs mit grossen Künstlern zu machen – und das auf einem so hohen Niveau für so lange Zeit. Zum einen bin ich dafür dankbar und zum anderen kriegt man es natürlich nicht geschenkt. Ich arbeite sehr viel dafür, immer wieder oben zu stehen. Durch meinen Job sehe ich die Welt und komme an Orte, die man gar nicht so planen würde. Das ist schon cool.