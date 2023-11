Alle First Ladys vereint: Besonders Melania Trump sticht heraus

So waren sowohl die amtierende First Lady Biden sowie ihre Vorgängerinnen Hillary Clinton (76), Michelle Obama (59), Laura Bush (77) als auch Melania Trump (53) bei der Zeremonie in der Glenn Memorial United Methodist Church in Atlanta anwesend. Es war das erste Mal seit der Beisetzung von George H.W. Bush (1924–2018), dass alle lebenden First Ladys an einem Ort versammelt waren.