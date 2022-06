Alle Infos zur neuen Sisi-Serie «Die Kaiserin» bei Netflix

Dass die neue Sisi ganz genau weiss, was sie will, deutet bereits der Trailer an: «Ich will einen Mann, der meine Seele satt macht», ist Devrim Lingnau (24) darin zu hören. Die 24-Jährige, bislang vornehmlich für Rollen in Krimi-Reihen bekannt, verkörpert die junge Kaiserin. Den Part des besagten Mannes, Kaiser Franz Joseph I., wird Philip Froissant (28) verkörpern. Sein Schauspiel-Debüt abseits des Theaters feierte Froissant ebenfalls in einer Netflix-Produktion, dem Thriller «Schwarze Insel» von 2021.