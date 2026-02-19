Alle sind eine «Karnevalsmaus»: Das steckt hinter dem viralen Hit

Karneval war 2026 so musikalisch wie lange nicht

Druckluft stehen mit ihrem Erfolg stellvertretend für eine Session, die musikalisch so stark war wie lange nicht. Gleich 30 Karnevalslieder landeten am Wochenende in den Top 100 – zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 23, im Fünfjahresmittel gerade einmal 18. Auch jenseits der «Karnevalsmaus» war Partyschlager also gefragt: Die GrossstadtEngel schafften es mit «Gute Laune» in die Spitzengruppe, Oimaras Dauerbrenner «Wackelkontakt» hielt sich auf Rang 5, und auch «Rakete» von Mätropolis & DJ Aaron (Platz 9) sowie «Baby Bell» von Breitner (Platz 10) mischten vorn mit.