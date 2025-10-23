Alle sollen Liebe von Mary Elizabeth Winstead und Ewan McGregor sehen

«Wir sind albern, aber wir sind sehr verliebt»

«Wir haben es geliebt, gemeinsam ‹Ein Gentleman in Moskau› zu drehen, weil wir wirklich all die verschiedenen Dinge spielen konnten, die wir gerne spielen – nämlich ein bisschen Comedy, ein bisschen tiefe Emotionen und ein bisschen Romantik», erzählt Winstead. «All das in einem Projekt zu haben, ist für uns beide so etwas wie das, was wir wirklich lieben und wozu wir uns hingezogen fühlen.» Die beiden suchen demzufolge Serien– und Filmprojekte, «bei denen wir gleichzeitig lustig und herzlich zueinander sein können». Denn so seien sie auch in ihrem Zuhause: «Wir sind albern, aber wir sind sehr verliebt.» Deshalb sei dies auch der beste Weg, um bei der Arbeit «das Beste aus allen Welten» miteinander zu verbinden.