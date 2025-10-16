«Alle unter einem Dach»-Star Darius McCrary bleibt in Haft

Darius McCrary begann seine Karriere schon als Kind. 1987 war er bereits in dem Film «Big Shots – 2 Kids gegen die Unterwelt» zu sehen. Er ist vor allem für seine Rolle als Eddie Winslow in der erfolgreichen Sitcom «Alle unter einem Dach» bekannt, die von 1989 bis 1998 lief. Später hatte der Schauspieler, der auch als Sänger und Produzent tätig ist, zudem Auftritte in «John Carpenter's Vampires: Los Muertos», «Saw VI» oder in den Serien «Schatten der Leidenschaft» und «Anger Management».