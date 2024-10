Allerheiligen steht bevor: Tipps für die Grabpflege

Allerdings sind derartige Grabsteine mit flächendeckenden Platten und Einfassungen in der Anschaffung teurer. Nicht zu vergessen, dass diese auch regelmässig gereinigt werden müssen. Ähnlich wie Rindenmulch bieten sie aber Stellfläche für abwechslungsreiche Dekorationen in Form von Gestecken – wie etwa zu Allerheiligen – oder der Jahreszeit angepasster Bepflanzung in einer Schale. Kleine Aussparungen in der Grabplatte bieten einen kreativen, aber doch pflegeleichten Spielraum bei der Bepflanzung.