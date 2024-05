Alles aus mit Joshua Popper? Madonna soll wieder Single sein

Zu wenig Zeit füreinander?

Laut der US–amerikanischen «Sun» hatten die Queen of Pop und der Boxtrainer während ihrer «Celebration»–Tour, die Anfang Mai endete, zu wenig Zeit füreinander. «Madonna hat Josh monatelang kaum gesehen, weil ihr Terminplan so hektisch war. Die Dinge verliefen einfach im Sande», zitiert die Zeitung einen Insider. Das Paar habe sich aber nicht im Schlechten getrennt: «Es gibt wirklich keine Feindschaft – sie mögen sich immer noch. Im Moment fühlt sich ihre Beziehung nicht realisierbar an und die Dinge haben sich abgekühlt, aber sie bleiben Freunde.»