Alles aus? Sam Smith soll wieder Single sein

Erste Küsse vor einem Jahr

Christian Cowan hat eine Reihe von prominenten Kunden, darunter Lady Gaga (37) und Jennifer Lopez (54). Er entwarf auch die Kostüme für Sam Smiths Musikvideo «I'm Not Here To Make Friends», das im Januar 2023 veröffentlicht wurde. Ungefähr zur selben Zeit wurden der Musikstar und der britische Designer zum ersten Mal küssend in New York fotografiert und danach zusammen in London und Paris gesichtet. Zuletzt gemeinsam fotografiert wurden sie am 14. Dezember.