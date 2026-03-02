«Alles geregelt»: Désirée Nosbusch hat ihr Testament verfasst

Sicher ist sicher: Désirée Nosbusch (61) hat bereits ihr Testament verfasst. In einem Interview mit der «Augsburger Allgemeinen» sagte sie, sie habe «das alles geregelt». Die Schauspielerin erklärte: «Wissen Sie, ich lebe allein mit meinem Hund und bin viel unterwegs. Wenn mir morgen etwas passieren sollte – was ich natürlich nicht hoffe –, dann möchte ich meinen liebsten Menschen keine Unordnung hinterlassen.»
Désirée Nosbusch will ihre Angehörigen entlasten
In Zeiten der Trauer sollte sich niemand mit Fragen um eine Patientenverfügung oder Beerdigung befassen müssen, ergänzte Nosbusch. «Deshalb habe ich vor etwa eineinhalb Jahren alles festgelegt. Meine Kinder wissen, was ich mir wünsche. Es ist geklärt, was mit meinem Hund geschieht, wie meine Beerdigung aussehen soll – all das», erzählte sie. Das auf Papier gebracht zu haben, habe ihr gutgetan. «Vor allem aber entlastet es die Kinder und Hinterbliebenen. Sie müssen in ihrem Schmerz keine Entscheidungen treffen, von denen sie nicht wissen, ob sie in meinem Sinne wären.»
Gemeint sind vor allem ihre inzwischen erwachsenen Kinder Noah–Lennon und Luka aus der Ehe mit dem österreichischen Filmkomponisten Harald Kloser (69), mit dem sie von 1991 bis 2002 verheiratet war. 2018 heiratete Nosbusch den Kameramann Tom Bierbaumer. Erst kürzlich bestätigte sie das Ehe–Aus, nachdem im vergangenen Jahr bereits Trennungsgerüchte aufgekommen waren.