«Alles geregelt»: Désirée Nosbusch hat ihr Testament verfasst

Désirée Nosbusch will ihre Angehörigen entlasten

In Zeiten der Trauer sollte sich niemand mit Fragen um eine Patientenverfügung oder Beerdigung befassen müssen, ergänzte Nosbusch. «Deshalb habe ich vor etwa eineinhalb Jahren alles festgelegt. Meine Kinder wissen, was ich mir wünsche. Es ist geklärt, was mit meinem Hund geschieht, wie meine Beerdigung aussehen soll – all das», erzählte sie. Das auf Papier gebracht zu haben, habe ihr gutgetan. «Vor allem aber entlastet es die Kinder und Hinterbliebenen. Sie müssen in ihrem Schmerz keine Entscheidungen treffen, von denen sie nicht wissen, ob sie in meinem Sinne wären.»