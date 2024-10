«Alles getan, was es zu tun gibt»: Elton John war nie so glücklich

Im Rahmen der US–Premiere der neuen Dokumentation «Elton John: Never Too Late» hat der britische Superstar seine Fans auf dem New York Film Festival mit einem Auftritt überrascht. Auf der Bühne kam Elton John (77) aber auch auf sein Leben zu sprechen – und vor allem auf das, was ihn schliesslich glücklich gemacht habe. Denn all der Ruhm war es nicht.