«Alles im Loth!»: Kader Loth und Ehemann Isi bekommen neue Doku-Soap

Laut Ankündigung des Senders geht es um die Eröffnung eines Beautysalons im Zentrum von Berlin. Dieser ist nicht nur ein Lebenstraum der Reality–Queen, er soll auch eine lukrative Einnahmequelle werden. Doch für die Renovierung müssen die beiden erst einmal Geld in die Hand nehmen. Nicht nur das knapp bemessene Budget von 50.000 Euro stellt das Paar vor eine Herausforderung, auch der Umbau selbst und der Zeitplan werden zur Challenge. Der Renovierungsfrust geht auch nicht spurlos an der Beziehung der beiden vorüber.



RTLzwei kündigt «Alles im Loth! Die Kader und Isi Story» für den 5. März an und steht sieben Tage vor Ausstrahlung auf RTL+ bereit.