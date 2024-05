Alles in einem: Kurze Einteiler geben im Sommer den Ton an

Stylisch angezogen mit nur einem Kleidungsstück? In diesem Sommer kein Problem. Kurze Einteiler erleben jetzt einen regelrechten Fashion–Hype. Aktuell kommen sie vor allem in hellen Farben wie Cremeweiss oder warmen Beige–Tönen daher. Dazu wird vornehmlich ein bestimmtes Accessoire kombiniert: ein Taillengürtel. Wie das aussehen kann, zeigen uns zahlreiche It–Girls in den sozialen Medien.