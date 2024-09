«Alles steht Kopf 2»: Der erfolgreichste Film 2024 kommt nach Hause

Wenn sich in den nächsten rund dreieinhalb Monaten kein kleines Wunder zuträgt, wird Pixars Animationsfilm «Alles steht Kopf 2» als der erfolgreichste Film des Jahres 2024 in die Filmgeschichte eingehen. Mehr noch: Mit seinen fast 1,7 Milliarden US–Dollar an den weltweiten Kinokassen ist es der umsatzstärkste Animationsfilm aller Zeiten und rangiert in der ewigen Einspiel–Bestenliste auf Platz acht. Zwar zollt kommerzieller Erfolg nicht zwangsläufig von hoher Qualität. Im Fall von «Alles steht Kopf 2» irrten die Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aber definitiv nicht. Wer bislang nicht zu ihnen zählt oder den Streifen noch einmal im heimischen Wohnzimmer sehen will, bekommt ab dem 25. September via Disney+ die Gelegenheit dazu.