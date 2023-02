«Alles Unsinn»: Harry und Meghan gehen nicht gegen «South Park» vor

Optische und inhaltliche Andeutungen

Die «South Park»-Episode mit dem Titel «Worldwide Privacy Tour», drehte sich um einen «Prinzen von Kanada» und seine Frau, die sich in einer Kleinstadt in den Bergen niederliessen. Die Ähnlichkeiten der Figuren mit Harry und Meghan waren kaum zu übersehen. Besonders das rosafarbene Outfit und der Hut der Frau erinnerten an Meghans Look bei der Trooping-the-Colour-Parade im Jahr 2018. In der Serie trug das Paar unter anderem Schilder mit den Aufschriften «Wir wollen unsere Privatsphäre» und «Hört auf, uns anzusehen».