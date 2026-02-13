«Alles was zählt»-Star Riccardo Angelini: Seine Tochter ist da!

Wehen statt ORF–Landkrimi

Auch der «Bild»–Zeitung bestätigte Angelini die freudige Nachricht und verriet weitere Details zur Geburt. Der Abend vor der Ankunft seiner Tochter hatte eigentlich ganz anders beginnen sollen: «Wir wollten den ORF–Landkrimi ‹Tod in Tirol› schauen, der am 3. Februar Fernseh–Premiere hatte. Ich spiele darin eine Schlüsselfigur. Aber dann kam um 20:15 Uhr die erste Wehe.» Es folgten Atemübungen, Massagen und das Stoppen der Wehenabstände. «Dann um 3:30 Uhr morgens sind wir mit der Rettung ins Krankenhaus und um 08:21 Uhr war sie da», berichtete er.