Alles zur übernatürlichen deutschen Teenie-Serie «Pauline»

Etwas komplizierter werden die Dinge, als der mysteriös wirkende Lukas der Schwangeren enthüllt, dass er in Wahrheit der leibhaftige Sohn des Teufels ist. Die junge Schülerin entwickelt in der Folge übernatürliche Kräfte, entdeckt zuvor verborgene Welten, und gerät mitten hinein in einen epischen Kampf zwischen Gut und Böse.