«All's Fair»: Kim Kardashian bekommt prominente Kolleginnen

Kim Kardashian (43) bekommt hochkarätige Unterstützung für ihr neues Projekt «All's Fair». Wie unter anderem «The Hollywood Reporter» berichtet, haben Halle Berry (57) und Glenn Close (77) für die Anwaltsserie unterschrieben. In «All's Fair» spielt Kim Kardashian eine Scheidungsanwältin in einer ausschliesslich aus Frauen bestehenden Kanzlei in Los Angeles.