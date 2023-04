«Alltag kommt nicht mehr zurück»: Sylvie Meis vermisst Sohn Damian

«Knallharte» Momente für Sylvie Meis

Besonders gross sei der Trennungsschmerz etwa am Muttertag oder an ihrem Geburtstag, an denen Damian nicht immer da sein könne. «Das sind so die Momente, wo ich realisiere, mein ganz normaler Alltag mit Damian kommt nicht mehr zurück», so Meis. Das sei «knallhart» und bis heute habe sie «dann ab und zu» mit den Tränchen zu kämpfen, gibt sie zu.