«Als behindert registriert»: Miriam Margolyes kann nicht mehr laufen

Schauspielerin wurde «als behindert registriert»

In einem Interview mit dem «Closer»–Magazin gab Margolyes ein Update zu ihrem derzeitigen Gesundheitszustand, der ziemlich besorgniserregend klingt. In dem Gespräch gab sie Einblicke in ihren Kampf mit ihrer Spinalkanalstenose, einer Verengung des Wirbelsäulenkanals, die Druck auf das Rückenmark und die Nerven ausübt. «Ich kann nicht sehr gut gehen und bin als behindert registriert», verriet sie dem Magazin.