Als erste Frau: Madonna gelingt musikalischer Meilenstein

Letztes Konzert der Tour stellte ebenfalls Rekord auf

Nicht nur mit der gesamten Tour, sondern auch mit ihrem letzten Konzert hat Madonna einen neuen Massstab gesetzt. Rund 1,6 Millionen Zuschauer kamen zu ihrem Abschlusskonzert an der berühmten Copacabana in Rio de Janeiro. Für die Künstlerin war das Gratis–Konzert am Strand der grösste Act ihrer Karriere.