Als Experte: Basketball-Ikone Dirk Nowitzki feiert NBA-Comeback

Prime Video hat einen 11–Jahres–Vertrag mit der NBA abgeschlossen, wie im Juli 2024 bekannt wurde. Die Vereinbarung, die mit der NBA–Saison 2025/26 beginnt, sieht vor, dass der Streamingdienst unter anderem 66 reguläre NBA–Spiele, den NBA–Cup oder die Conference Finals zeigen wird. «Prime Video wird sein Spielepaket in den USA und international vertreiben, mit einem erweiterten Spielepaket in ausgewählten Gebieten, darunter Mexiko, Brasilien, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Grossbritannien und Irland», hiess es dazu in einer Mitteilung.