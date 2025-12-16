«Als Liebespaar verloren»: Ehe-Aus bei Patrice und Daniel Aminati

«Wünsche und Träume scheitern oft an der Realität.» Mit diesen Worten beginnt eine neue Instagram–Story von Patrice Aminati (30). Sie offenbart darin, dass sie sich von ihrem Ehemann, dem Moderator Daniel Aminati (52), vor wenigen Wochen getrennt hat.
Mit ihren derzeit rund 224.00 Followerinnen und Followern hat Patrice Aminati in den vergangenen Monaten und Jahren sehr viel aus ihrem Privatleben geteilt – «Schönes und Schmerzhaftes, Lustiges und Trauriges, Starkes und Schwaches», schreibt sie. «Und jetzt auch das Scheitern.»
«Am 23. September habe ich Daniel verlassen»
«Durch eine schwerwiegende und lang andauernde Erkrankung wird das Leben – für den Erkrankten und die Angehörigen – plötzlich auf den Kopf gestellt und braucht viel Kraft, Geduld und Liebe», berichtet Aminati weiter. Sie hatte 2023 öffentlich gemacht, dass sie an Hautkrebs leidet. Die Diagnose hatte sie nur wenige Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter erhalten.
In den vergangenen drei Jahren habe sie «viele Grenzsituationen erlebt» und dabei feststellen müssen, dass auch ihre Kräfte endlich sind. Der heute 30–Jährigen sei bewusst geworden, «dass Zeit und Gesundheit kostbare Güter sind und knapp bemessen sein können. Ich habe mein Leben [...] auf den Prüfstand gestellt, mich gefragt, wie und mit wem ich die noch zu verbleibende – hoffentlich lange Zeit – nutzen kann und möchte.» An späterer Stelle schreibt Patrice Aminati offen: «Am 23. September habe ich Daniel verlassen.»
Das Liebespaar hat sich «verloren»
Sie nennt auch die Gründe für die Trennung von Daniel Aminati, den sie im Jahr 2022 geheiratet hatte: «Ich kann Daniel nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat. Wir haben uns als Liebespaar verloren.» Das liege nicht nur an ihrer Krebserkrankung, auch zuvor seien die beiden «oft am Alltag gescheitert». Aminati berichtet von unterschiedlichen Werten, Vorstellungen und Träumen, die die Liebe nicht überbrücken konnte.
Jetzt lebt sie bereits seit September mit der Tochter des Ex–Paares bei ihren Eltern – und sie wünsche sich, dass sie und der 52–Jährige «als liebende Eltern eine freundschaftliche Basis für unsere Tochter» finden können. Patrice Aminati wolle «von einer Paarbeziehung zu einer Elternbeziehung finden».