«Als Liebespaar verloren»: Ehe-Aus bei Patrice und Daniel Aminati

In den vergangenen drei Jahren habe sie «viele Grenzsituationen erlebt» und dabei feststellen müssen, dass auch ihre Kräfte endlich sind. Der heute 30–Jährigen sei bewusst geworden, «dass Zeit und Gesundheit kostbare Güter sind und knapp bemessen sein können. Ich habe mein Leben [...] auf den Prüfstand gestellt, mich gefragt, wie und mit wem ich die noch zu verbleibende – hoffentlich lange Zeit – nutzen kann und möchte.» An späterer Stelle schreibt Patrice Aminati offen: «Am 23. September habe ich Daniel verlassen.»