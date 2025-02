Altbundeskanzler Gerhard Schröder ist wegen Burnout in Behandlung

«Neujahrsvorsatz: Sport bei jedem Wetter»

Weggefährten sollen sich schon länger Sorgen um den Gesundheitszustand des SPD–Politikers gemacht haben. Seine Ehefrau So–yeon Schröder–Kim (geb. 1970) veröffentlichte jedoch noch Anfang Januar ein Video auf ihrer Instagramseite, in dem Schröder gut gelaunt im Schneegestöber Golf spielt. Seite an Seite strahlte das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, in die Kamera. «Neujahrsvorsatz: Sport bei jedem Wetter!», teilte die Übersetzerin dazu mit.