Alte Börse in Kopenhagen brennt: Trauriger Anblick für König Frederik

Ausnahmezustand in der dänischen Hauptstadt: Am Dienstagmorgen (16. April) ist Feuer im historischen Wahrzeichen «Børsen» ausgebrochen, die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort und Mitarbeiter des Nationalmuseums versuchen, so viele Kunstwerke wie möglich aus dem Gebäude zu retten. Auch die Königsfamilie nimmt Anteil an der Katastrophe, die die 84. Geburtstagsfeier von Königin Margrethe überschattet. König Frederik X. (55) wandte sich mit einem Statement an die Öffentlichkeit.