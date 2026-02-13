Alte Liebe, neue Romanze? Die besten Filme und Serien zum Valentinstag

In der Miniserie «The Flatshare» teilen sich Tiffany (Jessica Brown–Findlay) und Leon (Anthony Welsh) das Bett, obwohl sie sich noch nie begegnet sind. Während die Autorin das Londoner Apartment nachts bewohnt, gehört es tagsüber dem Krankenpfleger, der eine Nachtschicht nach der anderen schiebt. Über Botschaften auf Haftnotizzetteln entwickeln die beiden eine Freundschaft und bald auch mehr. Als Tiffanys Ex–Freund beschliesst, sie zurückzuwollen, wird es kompliziert. «The Flatshare» basiert lose auf dem gleichnamigen Roman der britischen Autorin Beth O'Leary, der in Deutschland unter dem Titel «Love To Share – Liebe ist die halbe Miete» erschienen ist. Trotz einiger Abweichungen trifft die Serie bei Paramount+ den Kern der Geschichte und überzeugt mit einem authentischen sowie liebenswerten Figuren–Ensemble.