Alte und neue «Tatort»-Kommissare beim Budenzauber des BR

Der Bayerische Rundfunk lud am Montagabend (2. Dezember) einmal mehr zum besinnlich–festlichen Jahresausklang. Rund 300 prominente Gäste aus dem gesamten Freistaat erschienen laut Senderangaben zu dem Event. Mit dabei auf dem BR–Gelände in München–Freimann waren unter anderem die scheidenden «Tatort»–Kommissare Miroslav Nemec (70) und Udo Wachtveitl (66), ihr Nachfolger Carlo Ljubek (48) sowie Ferdinand Hofer (31), der für Kontinuität in der Mordkommission München sorgen wird.