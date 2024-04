Alter Brief von Steve Jobs wird für knapp 100.000 Dollar verkauft

95.000 Dollar für Brief mit Steve Jobs' Unterschrift

Knapp 50 Jahre nach der Gründung von Apple und 13 Jahre nach Jobs' Tod bietet die Verkaufsplattform «momentsintime.com» derzeit einen Brief von Jobs aus dem Jahr 1986 zum Kauf an. Darin bietet Jobs einer Frau namens Caroline Rose eine Stelle in seinem Tech–Unternehmen NeXT, das er im selben Jahr gründete und zehn Jahre später von Apple übernommen wurde, an. Das Stück Silicon–Valley–Geschichte soll für stolze 95.000 US–Dollar den Besitzer wechseln.