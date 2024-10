Alternative zum Smartphone: Was sind eigentlich Dumbphones?

In den 1990er Jahren war der Mobilfunk eine Revolution. Plötzlich konnte man unterwegs telefonieren, ohne an eine Telefonzelle gebunden zu sein. Auch das Versenden von Kurznachrichten, den sogenannten SMS, war eine völlig neue Art der direkten Kommunikation. An eine Internetverbindung, Apps oder eine Kamera dachte damals noch niemand, und doch reichten diese Funktionen für viele aus. Heute, rund drei Jahrzehnte später, erlebt diese einfache Art der mobilen Kommunikation ein unerwartetes Comeback – unter dem Begriff «Dumbphone». Was es damit auf sich hat.