Alyson Hannigan: Darum hat sie «How I Met Your Father» nicht geguckt

«Ich glaube, ich bin noch nicht bereit»

In einem Interview mit «People» erzählte Hannigan, dass ihre Kollegin Cobie Smulders (42) eine Folge für «How I Met Your Father» drehte – «und sie hat mir einen Haufen Bilder vom Set gezeigt». Doch das Ansehen der Fotos habe ihr «irgendwie» wehgetan. «Und ich dachte mir: ‹Ich glaube, ich bin noch nicht bereit, mir das anzuschauen.›» Smulders spielte in der Originalserie die Rolle der Robin Scherbatsky neben Hannigan, Josh Radnor (50), Jason Segel (44) und Neil Patrick Harris (51). Die Schauspielerin hatte einen Cameo–Auftritt im Finale der ersten Staffel von «How I Met Your Father».