Alyson Hannigan wird 50: Fünf Fakten über die Schauspielerin

Besondere Beteiligung an «This Is Us»

Auch mit einer weiteren Erfolgsserie ist Alyson Hannigon verbunden – allerdings nicht durch eine Rolle. Vielmehr war ihr Haus an «This Is Us» beteiligt, denn dort wurde für die sechste und finale Staffel gedreht. Seit 2018 lebt die Familie in dem Haus in Los Angeles, das früher oft als Set genutzt wurde. «Die Vorbesitzer haben hier nicht wirklich gewohnt. Ich glaube, sie haben es nur für Filmdrehs vermietet», verriet sie in der Radioshow von Michelle Collins (42) und scherzte: «Der Lebenslauf meines Hauses ist länger als meiner.» Unter anderem soll dort der Thriller «Fracture» entstanden sein. Sie bekomme «mindestens zweimal im Monat» Anfragen, «weil das Haus einfach bekannt ist. Aber wir wissen ja, was Produktionen mit Locations anrichten können». Doch für «This Is Us» machte die 50–Jährige eine Ausnahme. Immerhin ist der Regisseur der Serie ihr Nachbar, aber das Format sei auch «einfach so gut». Erleichtert stellte Hannigan dann fest, dass die Crew «sehr respektvoll» mit den Räumlichkeiten umgegangen sei. «Sie haben uns nicht nur unser Haus in einem wunderbaren Zustand zurückgegeben, sie haben auch Dinge repariert, die ich beschädigt hatte.»