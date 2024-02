Alyssa Milano äussert sich zum «Charmed»-Zwist mit ihren Co-Stars

Doherty behauptete in ihrem Podcast zudem, Milano habe alle auseinander gebracht und damals versucht, einen Keil zwischen ihr und Combs zu treiben, die bis zum heutigen Tag sehr gut befreundet sind. «Das war wirklich interessant. Sie versuchte, dich von mir wegzuziehen», sagte Doherty. Generell habe sie in Bezug auf Milano immer ein «Konkurrenzdenken» verspürt, einen «Mangel an weiblicher Unterstützung», was auch die Freundschaft zu Combs belastet habe. «Es gab soviel Drama am Set und nicht genug Leidenschaft für die Arbeit.»