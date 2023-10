Am 18. Geburtstag: Leonor von Spanien leistet Eid auf Verfassung

Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester Sofía (16) sowie berittenen Einheiten der Königsgarde fuhr Leonor am Dienstagmorgen in einem Rolls–Royce vor dem Parlamentsgebäude im Stadtzentrum Madrids vor. In einem schneeweissen Hosenanzug gekleidet, wurde sie dort vom amtierenden Regierungschef Perdo Sánchez in Empfang genommen.