Am 22. April ist Earth Day: Drei Tipps für weniger Plastik im Alltag

Stoffbeutel und Baumwolltaschen beim Einkaufen

2,5 Milliarden Plastiktüten werden jährlich in Deutschland verbraucht – und landen danach meistens sofort im Müll. Dabei gehören Tüten aus Plastik zu den Dingen, die man am einfachsten durch eine nachhaltige Alternative ersetzen kann: egal ob Tragetaschen für den Einkauf oder Stoffbeutel für Obst und Gemüse. Am besten deponiert man diese an mehreren Stellen, um wirklich immer eine griffbereit zu haben: einen bei der Arbeit, einen in der Handtasche, einen im Auto, einen neben der Haustür und so weiter.