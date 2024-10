«Am Boden zerstört»: Auch Niall Horan trauert um Liam Payne

Liam Payne war «der Hellste in jedem Raum»

Payne hatte sich in den vergangenen Wochen in Argentinien aufgehalten, da er dort unter anderem ein Konzert von Horans Welttournee erleben wollte. «Ich bin so glücklich, dass ich ihn kürzlich sehen konnte. Ich wusste leider nicht, dass ich, nachdem ich mich an diesem Abend von ihm verabschiedet und ihn umarmt hatte, mich für immer verabschieden würde. Es ist herzzerreissend», schreibt der dann auch in seinem Statement zum Tod seines Freundes.