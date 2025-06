Las-Vegas-Auftritte fallen aus

«Am Boden zerstört»: Rod Stewart kann immer noch nicht auftreten

Vier Konzerte in Las Vegas hat Rod Stewart ganz gestrichen und zwei Auftritte in Kalifornien auf September verschoben: Der Rockstar muss sich weiterhin von einer Grippe erholen. Unklar ist noch, ob er am 29. Juni in Glastonbury auf der Bühne stehen kann.