Am Geburtstag der Queen: Charles und Camilla besuchen Gottesdienst

König Charles III. (75) und seine Frau Königin Camilla (76) haben am vergangenen Sonntag eine Kirche in Schottland besucht, um die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926–2022) zu ehren, die am 21. April 98 Jahre alt geworden wäre. Das Königspaar wurde beim Verlassen des Gottesdienstes in der Crathie Kirk in der Nähe ihres Anwesens in Balmoral gesichtet, wie das «People»–Magazin unter Berufung auf ein Foto berichtet.