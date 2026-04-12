Am Geburtstag: Schauspieler Hardy Krüger jr. erinnert an seinen Vater

Hardy Krüger jr. zeigte zudem Verständnis dafür, dass sich der Filmstar von seiner Familie abgewendet hat. Er könne verstehen, dass man das Bedürfnis habe, sich von allem zurückzuziehen. «Jeder Mensch hat seine Prioritäten im Leben. Bei meinem Vater war es Anita», sagte Hardy Krüger jr. über die dritte Ehefrau seines Vaters. Lange Zeit habe er sich gefragt, ob er selbst etwas falsch gemacht habe. «Die Kinder glauben immer, dass sie schuld sind», erklärte der Schauspieler. Doch er sei nach all den Jahren zu dem Schluss gekommen, «dass es weniger an mir lag, sondern einfach seine Entscheidung war, sich zurückzuziehen».