Am Krönungstag: Britischer Sender strahlt Doku über Prinz Andrew aus

Eigentlich sollte der 6. Mai ganz im Zeichen von König Charles III. (74) stehen - immerhin wird er an diesem Tag in einer feierlichen Zeremonie offiziell gekrönt. Doch der britische Sender Channel 4 wird Berichten zufolge mit Kontrastprogramm aufwarten. So habe man sich dort dafür entschieden, am Krönungstag die Royal-kritische Dokumentation «Andrew - The Problem Prince» zu senden, die sich mit den Skandalen rund um Charles' jüngeren Bruder Prinz Andrew (63) beschäftigt.