Am Muttertag: Anne Heche wurde in Hollywood beigesetzt

Die im August 2022 verstorbene US-Schauspielerin Anne Heche (1969-2022) ist am vergangenen Muttertag, 14. Mai, gegen Nachmittag auf dem berühmten Hollywood Forever Cemetery in Kalifornien beigesetzt worden. Das hat ein Sprecher der Familie dem US-Promiportal «TMZ» bestätigt: «Sie hat alle so leidenschaftlich und innig geliebt und ihre Kinder, ihr Vermächtnis, danken allen für ihre Unterstützung und Liebe in dieser schwierigen Zeit und sind dankbar, ihre Mutter am Muttertag ehren zu können.»