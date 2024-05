Am «Star Wars»-Tag: Padme feiert und Luke trifft den Präsidenten

«Möge die Macht mit dir sein», grüssen sich die Jedi–Ritter in der weit, weit entfernten Galaxis von «Star Wars». Und weil im Englischen die Begrüssungsformel («May the force be with you») und das Datum «May, the Fourth» verdammt ähnlich klingen, mauserte sich der 4. Mai zum weltweiten «Star Wars»–Tag. Schauspielerin Natalie Portman (42) nutzte den feierlichen Anlass, um sich an ihre Rolle in der Prequel–Trilogie zu erinnern und ein rundes Jubiläum zu ehren – und Mark Hamill (72) traf den mächtigsten Mann der Welt.