«Amado, Belli, Biedermann»: Nachmittagstalk startet mit «TV-Darling»

Konzept der Sendung

In dem bewusst generationsübergreifend konzipierten Nachmittagstalkformat, das vorerst auf zehn Episoden angelegt ist, bringen Amado, Belli und Biedermann diskussionswürdige Themen mit in die Sendung. Zum Auftakt geht es um den hässlichen Erbstreit in Reinhold Messners (79) Familie, Madonna (66) und ihren neuen jungen Freund beziehungsweise generell Altersgrenzen sowie den neuesten Beautytrend Vitamincocktails via Infusion.