Amal Clooney schwört darauf: So gesund ist Algenöl

Das Frühstück von Amal Clooney

Auch Hollywood–Berühmtheiten wie Amal Clooney (45) greifen regelmässig zu Algen oder Seetang. Die Frau von George Clooney (62) hat in einem Interview mit der «Vogue» verraten, was sie sich zum Frühstück zubereitet: gekochte Eier und eine Seetang–Suppe. Das dürfte für die meisten erst einmal ungewöhnlich klingen, ist aber in Asien sehr verbreitet. In der Suppe enthalten sind etwa 20 Gramm getrockneter Seetang, 2 Staudenselleriestangen, 2 Salatgurken, 6 Rippen Staudensellerie, 1 gelbe Paprika Schote, 1 Apfel, 1 Limette, frischer Ingwer, Cayennepfeffer und Knoblauchpulver. Seetang enthält viel Jod, Eisen, Kalzium, Kollagen, Aminosäuren und Ballaststoffe – allesamt wichtige Nährstoffe für den Körper. Sie sind gut für die Darmgesundheit, das Haarwachstum, die Gehirnfunktion, aber auch für Textur und Elastizität der Haut.