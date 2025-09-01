Amanda Seyfried borgt sich Julia Roberts' Outfit

Trend zur Nachhaltigkeit

Auf Instagram dokumentierte Seyfried die ungewöhnliche Mode–Aktion. «Danke fürs Teilen, Julia Roberts», schrieb sie zu Fotos von dem Outfit, einmal von ihr und einmal von ihrer Kollegin getragen. Den Post versah sie mit den Hashtags #sustainable und #shareyourlooks. Damit setzte die Schauspielerin bewusst ein Zeichen für nachhaltige Mode und gegen die Wegwerfmentalität in der Modewelt.