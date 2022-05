Amanda Seyfried wird im aquamarinblauen Zweiteiler zum Hingucker

Die Hollywood-Schauspielerin Amanda Seyfried (36) zog beim «Power of Women»-Dinner des Branchenmagazins «Variety» alle Blicke auf sich. Seyfried, die seit April in der Disney+-Mini-Serie «The Dropout» zu sehen ist, brillierte in einem Kurzarm-Pullover in Aquamarin mit Rollkragen. Dazu trug sie eine bodenlange Bundfaltenhose mit weit ausgestelltem Bein in selbigem Farbton.